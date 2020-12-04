  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret belirleme çalışmaları başlıyor
Ekonomi

Asgari ücret belirleme çalışmaları başlıyor

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, bugün başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:45:00 -
Asgari ücret belirleme çalışmaları başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki ilk toplantı pandemiye karşı alınan tedbirler doğrultusunda sanal ortamdan yapılacak.

Oy çokluğu aranacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlık edeceği toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil edecek. Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tayin ediyor. Komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Maliyeti 3 bin 458 lira

Asgari ücret, halen bekâr bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira; vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar
Dünya

Uçak filoları genişliyor! 93 tane F-35 alacaklar

ABD'de savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran tasarı son halini aldı. ABD Hava Kuvvetleri'nin gücünün 3 850 savaş uçağına ulaştırılmasın..
ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetki..
Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı
Gündem

Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı

Türkiye'nin enerji ithal ettiği şirkete gizli bilgileri sızdıran Gürcan Ö. yaptığı skandalları itiraf etti.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay