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Ekonomi Asgari ücret AGİ ne kadar? Asgari ücret zammı!
Ekonomi

Asgari ücret AGİ ne kadar? Asgari ücret zammı!

Asgari ücret zamı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılına ilişkin asgari ücret zammı konusunda bu yıl tüm paydaşların üzerinde anlaşacağı bir asgari ücret zammı beklediklerini açıklamasıyla birlikte asgari ücret ve AGİ ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık Ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılına ilişkin asgari ücretin net 2.324 TL ve brüt olarak 2.943 TL olduğunu açıklamıştı. Peki 2021 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:27:00 -
Asgari ücret AGİ ne kadar? Asgari ücret zammı!

Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, sıkıntılarına merhem olması beklenen asgari ücret zammına ilişkin müjdeli haberi bekliyor. Asgari ücret zammı sadece çalışanları ilgilendirmiyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyenlerden tutun da yaşlılık ve dul ve yetim aylığı alanlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Asgari ücret zammı konusunda hükümetten ilk açıklama da geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılı asgari ücret desteği; sigortalı çalıştıran işyerleri için 75 TL olarak açıklandı. 

Asgari ücret net ne kadar oldu?

2020 yılına ilişkin asgari ücret uzun görüşmeler sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmişti. 2020 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL

Asgari ücret AGİ ne kadar?

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)2.324,70 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL

 

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