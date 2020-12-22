Asgari ücret açıklandı mı? 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret belli olddu mu? Yaklaşık 7 milyon çalışanın yanı sıra işsizlik maaşı, asgari geçim yardımı gibi devlet desteği alan kişileri de ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. Asgari ücrette ilk toplantı 4 Aralık'ta yapıldı. İkinci toplantısını 15 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

2021 asgari ücret belli oldu mu?

Yeni asgari ücreti belirlemeleri çerçevesinde dört toplantı gerçekleştiriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret zam oranlarını, 4. toplantının ardından açıklaması beklenirken. Geçtiğimiz sene 26 Aralık'ta açıklanan asgari ücret miktarını açıklamıştı. DİSK, 2021 asgari ücreti net 3 bin 800 TL olmasını talep etti.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

2019: 2 bin 20 TL

2018: 1603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL