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Ekonomi Asgari ücret açıklaması! Milyonları heyecanlandıran oran
Ekonomi

Asgari ücret açıklaması! Milyonları heyecanlandıran oran

Milyonlarca çalışan ve emeklinin beklediği 2022 asgari ücret zammına ilişkin Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör tahminini açıkladı. Güngör yaptığı açıklamada hükümetin yoğun bir tempo içinde asgari ücret konusunda çalıştığını belirtirken, asgari ücret zam oranını yüzde 35-40 arasında beklendiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:26:00 -
Asgari ücret açıklaması! Milyonları heyecanlandıran oran

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret ve diğer kalemlere getirilmesi beklenen zam oranlarında. Uzmanlardan dikkat çeken asgari ücret tahminleri gelmeye devam ediyor. Son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından zam beklentisi yüzde 40’ı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı. TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

"Asgari ücret zam oranını yüzde 35-40 arasında..."

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı.

Güngör yaptığı açıklamada hükümetin yoğun bir tempo içinde asgari ücret konusunda çalıştığını belirtirken, asgari ücret zam oranını yüzde 35-40 arasında beklendiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüşmelerin yakın zamanda başlayacağını bildirdiği 2022 yılı asgari ücret zammı için görüşme tarihleri henüz açıklanmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu nihai kararını gerçekleştirilecek dört toplantının ardından verecek.

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