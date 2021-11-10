Asgari ücret 2022 ne zaman belli olacak? 2022’de asgari ücret AGİ ne kadar olacak?

2022 asgari ücret bir hayli merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın maaşını ilgilendiren asgari ücret, 2022'de artacak. Maaşların ne kadar artacağını sorgulayan çalışanların gözü kulağı bir yandan hükümetten gelen asgari ücret açıklamalarında. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2022'de asgari ücrete ne kadar zam yapacak? İşte Türk-İş'ten gelen son dakika asgari ücret teklifi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu sene toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücretin altına imza atmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını, 45 senedir bu sürecin devam ettiğini anımsatan Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk-İş olarak 5 kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye'nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirler de altına imza atarız. Bir arzum daha var; asgari ücret görüşmelerine aralık ayının başında başlıyoruz, sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, işveren ne vereceğini bilsin."

2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 4 Aralık 2020’de, ikinci toplantısının 15 Aralık'ta, üçüncü toplantısının ise 22 Aralık'ta yapmıştı. 2021 asgari ücret komisyonun yaptığı son toplantıda belli olmuştu.

2022 asgari ücret ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022’de uygulanacak asgari ücret konusunda ise şu bilgileri verdi: “Asgari ücretle ilgili kamuoyu araştırması yapılacak, 2500 kişiye soracağız. Farklı işletme düzeyleri ve farklı işletmelerle ve profesyonel yönetici, işçiler ve orta kademe çalışanlara soruluyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Araştırma ve anket sonucu açıklanacak. Hangi meslek grubu ne bekliyor? Hayat standartları neler, ücret durumları nasıl? Tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var.”

Asgari ücret vergileri kalkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bakan, asgari ücretten gelir vergisi alınmaması önerileri konusunda ise “Çalışıyoruz, alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalması için yasal düzenleme gerek, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor” diye konuştu.

Asgari ücret 2021 ne kadar?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL