Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zamda. Asgari ücretli milyonlarca kişi bu sene maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanır?

Asgari ücret 2022 ne kadar? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca asgari ücretli nefeslerini tuttu maaşlarına yapılacak olan zammı beklemeye başladı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Komisyon her sene olduğu gibi bu yıl da aralık ayı içerisinde dört önemli toplantı gerçekleştirecek. İlk toplantının aralık ayının ilk haftasında, dördüncü toplantının ise yeni yıla sayılı günler kala yapılması bekleniyor. Dördüncü toplantının ardından ise zam miktarı açıklanacak. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapıldı. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL