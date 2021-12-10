7 milyonu aşkın kişi asgari ücrete yapılacak olan zam oranını bekliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde önemli toplantılar gerçekleştirdi. Komisyonun son toplantısını 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantının ardından ise maaş zammının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Komisyonda, 3 bin 100 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Türk-İş ve TİSK heyetlerinin belirli konularda mutabakat sağladığını vurgulayan Koç, "Üç konuda mutabakata vardık. Bunlardan ilki, işverenlere sağlanan 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. İkincisi, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret rakamına çekilmesi, üçüncüsü ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde ilk yıl olduğu gibi yüzde 6, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 uygulanmasıdır" dedi.