  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak belli olacak?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak belli olacak?

Yeni asgari ücret hangi gün açıklanır? Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranında açıklama yapılacak olan günü sabırsızlıkla bekliyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu üç toplantı gerçekleştirdi. Komisyonun dördüncü toplantısının ne zaman yapılacağı, belirlenen zam oranının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanır? 2022 yeni asgari ücret zam oranı

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:41:00 -
Asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak belli olacak?

7 milyonu aşkın kişi asgari ücrete yapılacak olan zam oranını bekliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde önemli toplantılar gerçekleştirdi. Komisyonun son toplantısını 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantının ardından ise maaş zammının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Komisyonda, 3 bin 100 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Umarım, dengeli, adil ve doğru bir asgari ücreti tespit ederiz. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız, onun üzerine müzakerelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

 Türk-İş ve TİSK heyetlerinin belirli konularda mutabakat sağladığını vurgulayan Koç, "Üç konuda mutabakata vardık. Bunlardan ilki, işverenlere sağlanan 5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. İkincisi, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret rakamına çekilmesi, üçüncüsü ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde ilk yıl olduğu gibi yüzde 6, toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 uygulanmasıdır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması
Gündem

ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması

ABD basını, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle ilgili bir makale kaleme aldı. Beşinci nesil savaş uçağı TF-X'in özelliklerine d..
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan flaş asgari ücret açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili, "İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler, bu yıl da işç..
Çiftçi şans eseri buldu! Milyoner oldu
Dünya

Çiftçi şans eseri buldu! Milyoner oldu

Hindistan'ın Panna bölgesinde bir çiftçi tesadüfen 60 bin dolar değerinde 13 karatlık bir elması buldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay