Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak?

Her yıl bir sonraki yılın asgari ücretinin belirlenmesi için yıl sonuna doğarı toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir sonraki yıl asgari ücrete gelecek zammı belirliyor. Bu yıl 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl açıklanan enflasyon oranları ile asgari ücret değişti mi, 2021 asgari ücret net ve brüt ne kadar araştırılıyor.

Asgari ücret aslında 'bundan daha aşağı ücret olmaz' manasına geliyor. Yani 'bunu öde' denmiyor. Ama bizde sanki işçiye bu ödenecekmiş gibi algılanıyor. Asgari ücret sistemimizde sadece işçiye verilebilecek en az maaşı belirlemiyor. Onlarca ücret ve ödemeyi de etkiliyor.

Özellikle çalışanların maaşlarına ek olarak aldıkları Asgari Geçim İndirimi başta olmak üzere, işsizlik ödeneği, bakım parası gibi gelirlerde artış yaşanıyor. Yine Genel Sağlık Sigortası, doğum-askerlik borçlanması gibi ödemelerde de yeni rakamlar geçerli oluyor. Tüm ödemeler brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Ayrıca çalışanların tazminatında da yeni asgari ücrete göre artış yaşanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.