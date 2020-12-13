Asgari ücret 2021 teklifi ne kadar?
Asgari ücret merak edilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına hazırlanıyor. Milyonlarca çalışanı yakının maaşındaki artışı belirleyecek olan 2021 yılı asgari ücret zam pazarlığında son dakika haberleri geliyor. İşçi kesimini asgari ücret zam pazarlığında temsil eden Türk-İş’ten asgari ücret teklifine ilişkin yeni açıklama geldi. Peki asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret teklifi ne kadar?
2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmeler devam ediyor. İlk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık Salı günü yapan. Komisyonun ikinci toplantısı öncesi asgari ücreti belirlemek üzere işçi kesimini temsil eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret teklifi gedi.
Asgari ücret 2021 teklifi ne kadar?
Türk-İş Genel Başk Atalay, asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğini anımsatarak, komisyonda işçi adına 40 yıldır Türk-İş'in masada olduğunu söyledi. Atalay, asgari ücret zammına ilişkin ‘Önce işveren ve hükümetten rakam bekliyoruz. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı." dedi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.
Asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu.
Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:
2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
AGİ ne kadar?
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)2.324,70 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.368,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.401,96 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)2.479,21 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.324,71 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.357,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)2.390,92 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)2.435,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)2.457,14 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)2.479,21 TL