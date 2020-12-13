2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmeler devam ediyor. İlk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık Salı günü yapan. Komisyonun ikinci toplantısı öncesi asgari ücreti belirlemek üzere işçi kesimini temsil eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret teklifi gedi.

Asgari ücret 2021 teklifi ne kadar?

Türk-İş Genel Başk Atalay, asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğini anımsatarak, komisyonda işçi adına 40 yıldır Türk-İş'in masada olduğunu söyledi. Atalay, asgari ücret zammına ilişkin ‘Önce işveren ve hükümetten rakam bekliyoruz. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı." dedi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

2019: 2 bin 20 TL

2018: 1603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

AGİ ne kadar?

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)2.324,70 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)2.479,21 TL