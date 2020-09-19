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Ekonomi Asgari Ücret
Ekonomi

Asgari Ücret

Asgari ücret ne kadar? 2020 AGİ ile asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek? Asgari ücretle ilgili son gelişmeler haberimizde…

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:55:00 -
Asgari Ücret

2020 yılında asgari ücret miktarı, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesap edildi.

Asgari ücret günlük fiyatı ne kadardır?

Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlenmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanan rakama göre, işçinin günlük asgari ücreti 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında 98,10 TL’dir.

Doların etkisiyle asgari ücrette son durum

Dolar'ın 7.55'e yükselişinin ardından asgari ücret de dolar karşısında erimiş oldu. 2020 yılının başında 339 dolar olan asgari ücret, 308 dolara kadar gerilemiş oldu.

2020 AGİ ne kadar?

Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

2020 yılının sonuna yaklaşırken her sene merak edilen asgari ücret miktarı merak ediliyor. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı şimdiden araştırılıyor. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olan brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olan asgari ücrette 2021 yılında ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyle 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından belli olacaktır. Asgari ücrete gelecek zam miktarının aralık ayında netleşeceği konuşuluyor.

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