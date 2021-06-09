Asgari geçim indirimi ne kadar? 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ ne kadar?
Birey ya da geçim seviyesini sağlayan bölümün toplam gelir ile birlikte düşürülerek verginin dışında bırakılmasına asgari geçim indirimi adı verilir. 2021 yılında AGİ bekar, evli, çocuklu olan vatandaşlara göre farklılık gösteriyor. Peki, Asgari geçim indirimi ne kadar? 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ ne kadar?
2021 yılında asgari ücret miktarının açıklanmasından sonra birçok kalemde değişiklikler meydana geldi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Evli, bekar, 1,2,3,4,5 çocuklu AGİ ücreti tablosu sorgulanıyor.
Asgari geçim indirimi ne kadar?
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL