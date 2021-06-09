Asgari geçim indirimi ne kadar? 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ ne kadar?

Birey ya da geçim seviyesini sağlayan bölümün toplam gelir ile birlikte düşürülerek verginin dışında bırakılmasına asgari geçim indirimi adı verilir. 2021 yılında AGİ bekar, evli, çocuklu olan vatandaşlara göre farklılık gösteriyor. Peki, Asgari geçim indirimi ne kadar? 2021 evli, bekar, çocuklu AGİ ne kadar?