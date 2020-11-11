Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar olacak? AGİ zammı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık tarihinde 2021 yılı asgari ücret artışını belirlemek için çalışmaya başlayacak. Asgari ücret brüt ve net ücreti ile birlikte AGİ zammı da merak ediliyor. Asgari geçim indirimi AGİ ne kadar olacak?

Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar olacak?

Bugüne kadar asgari ücret artışlarındaki standart devam ederse yine enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde bir artış bu yıl için de gerçekleşebilir. Yeni Ekonomi Programı'na baktığımızda bu yıl sonu için enflasyonun yüzde 10.5 olacağı tahmin edilmiş durumda. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12,1 olarak revize etti. Bu yıl için bir pandemi döneminde olduğumuzu da hatırlardan çıkartmamamız gerekiyor. Her iki hedefi de göz önüne alırsak bu yılda enflasyonun 3-5 puan üzerinde bir artış yapılacağını hesaplabdığında, 2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağı hesaplanmakta.

Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir.

AGİ 2021 ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.

AGİ 2021 nasıl hesaplanacak?

Asgari ücretlinin bordrosunda ilk sekiz ay yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanırken bu ay yüzde 20 oranında da vergi hesaplaması yapılacak. Eylül ayı bordrosunda kazancın bir kısmı yüzde 15'den, bir kısmı yüzde 20'den vergilenecek. Yılın kalan son üç ayında ise tüm kazancı yüzde 20'den vergilenecek.

Asgari ücretlinin vergisindeki artış kadar daha yüksek AGİ ödenerek net asgari ücret yıl boyu korunmuş olacak. AGİ'de yapılan artış işverene ek bir maliyet olmayacak çünkü işveren çalışanına ödediği ilave asgari geçim indirimini kendi ödeyeceği vergiden düşecek.

İlk sekiz ayda çalışanın bordrosunda yüzde 15 oranında 375,23 lira vergi kesildi. Eylül ayında vergi 400,93 liraya yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda yapılacak ilave AGİ desteği ile asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.