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Yerel Asfalt yola çıkan ayıyı korkuttu! Hiç acıman yok mu senin
Yerel

Asfalt yola çıkan ayıyı korkuttu! Hiç acıman yok mu senin

Yeniakit Publisher
2024-06-13 14:09:46 - 2024-06-13 14:09:45

Sakarya'da bir sürücünün, asfalt yola çıkan yavru ayıya korna çalıp “Biraz vurayım mı” diyerek korkutması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sakarya'da bir sürücünün, asfalt yola çıkan yavru ayıya korna çalıp “Biraz vurayım mı” diyerek korkutması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir sürücü, asfalt yola çıkan yavru ayıyı korna eşliğinde takip ederek korkuttu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, "Biraz vurayım mı?" ifadelerini kullandığı duyulan sürücü, sosyal medyada tepki topladı.

Kocaali'de bir sürücü, ormanlık alandan yola çıkan yavru ayıyı otomobille takip ederek kovalamaya başladı. Asfalt yola inan ve korna eşliğinde kilometrelerce takip edilen yavru ayının kaçtığı anlar ise araç içindeki bir kişi tarafından kayda alındı. Yavru ayı bir süre sonra gözlerden kayboldu. Görüntülerde ayının koşması, korna çalarak onu takip eden ve korkutan sürücünün de "Biraz vurayım mı?" ifadelerini kullandığı, yanındaki kişinin ise "Hayır" dediği duyuluyor.

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