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ASEV kursiyerleri yetenekleriyle hayran bıraktı

İzmir’de Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV)’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği yıl sonu gösterileri tüm hızıyla devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:12
ASEV kursiyerleri yetenekleriyle hayran bıraktı

İzmir’de Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV)’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği yıl sonu gösterileri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, ASEV eğitmenlerinin öğrencileri ile birlikte hazırladığı ‘Türk Müziği Gecesi’ Aliağalılara keyifli anlar yaşattı.


Aliağa Açıkhava Tiyatrosu’ndaki geceye Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) öğrencilerinin enstrümantal yetenekleri damga vurdu. Bir yıl boyunca ASEV bünyesinde eğitim alan öğrencilerin sergilediği enstrümantal gösteriler, sanatseverleri kendilerine hayran bıraktı. Aliağalıların beğeni ile izlediği sanat gecesinde, farklı yaş gruplarından kursiyerler sahne aldı. Türk müziğinin seçkin eserlerinden örnekler sunulan konserde; bağlama, kaval, klarnet, ud ve ney grubu izleyicilerden tam not aldı.


Konser sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt ile Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, kurs eğitmenlerine çalışmalarından ötürü teşekkür çiçeği takdim etti.


ASEV yıl sonu gösterilerinin hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:


"7’den 77’ye her yaş ve meslek grubundan yüzlerce kursiyerimiz bulunuyor. Eğitim öğretim döneminde sanat dolu bir yıl geçirdik. Önümüzdeki dönemde de sanatla iç içe bir yıl geçirmenizi diliyorum."


Yıl boyunca yapılan çalışmaları sergilemek adına çok güzel bir geceye imza attıklarını ifade eden ASEV Ney Eğitmeni Ruhi Eker da, “Kursiyerlerimizin kendi performanslarını göstermeleri açısından çok özel bir gece yaşadık; ama burada önemli olan öğrencilerimizin kendilerini ne kadar yetiştirebildiğini ve Aliağa Belediyesi Sanatevi’nin ne kadar zengin bir kadroya sahip olduğunu göstermekti. Tüm kursiyerlerimizi sahnede gösterdikleri başarılı performanslarından ötürü tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:12
  1. sanat
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