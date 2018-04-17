ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN görev bekliyor

ASELSAN, yakın zamanda duyurduğu ve ilgiyle karşılanan KORHANsilah kulesi için görev bekliyor.

Şirket, savunma sistem teknolojileri alanında kara sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri, komuta kontrol ve bilgi sistemleri, tank sistemleri, hava ve füze savunma sistemleri, hava savunma top ve akıllı mühimmat sistemleri, hava savunma komuta kontrol sistemleri, su altı/su üstü deniz sistemleri, torpido ve su altı sistemleri konularında ileri teknoloji ürün çözümleri için çalışmalar yürütüyor.

Söz konusu alanlarda başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kullanılan ürünler geliştiren ASELSAN, gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut ürünlerine çeşitli kabiliyetler ekleyen ASELSAN, bunun yanında yeni özgün ürünlere imza atıyor.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) bir dizi yeni ürününü tanıtan ASELSAN, geçen sürede bu ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Şirketin fuarda en dikkat çeken ürünlerinden KORHAN silah kulesi de bu sürede hazır hale getirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen KORHAN'ın üretimi için ihtiyaç ve tedarik makamlarının kararları bekleniyor.

Milli donanım ve mühimmat

KORHAN, muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri teknolojik olanaklardan yararlanarak karşılamak üzere geliştirdi.

Yüksek ateş gücüne sahip, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan KORHAN, kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor.

KORHAN, açık ve genişletilebilir mimarisiyle yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenebilecek.

Sistemde, ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılıyor. Söz konusu top Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretiliyor. KORHAN, herhangi bir dışa bağımlılık olmaksızın Türkiye'de üretilen 35 milimetre parçacıklı mühimmatı kullanma kabiliyetine sahip bulunuyor.

Tehdit tipine uygun mühimmat seçimi

Akıllı mühimmat kullanımı yoluyla sütre arkasında bulunan hedeflere karşı yüksek etkinlik gösteren KORHAN, tehdit oluşturan helikopter, uçak ve insansız hava araçlarına karşı da öz savunmasını sağlayabiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması sayesinde tehdit tipine uygun mühimmatın seçilerek atılmasına imkan tanıyan sisteme, zırh delici, antipersonel, hava hedeflerine yönelik ya da tahrip edici nitelikteki mühimmatlar harekat ihtiyaçlarına göre yüklenebiliyor.

Sistemde, karadan gelen yakın tehditlere karşı öz savunma için ana silahla aynı atış hattı mekaniğine yerleştirilmiş 7,62 milimetre makineli tüfek yer alıyor.

KORHAN'a güç katan yeni donanımlar

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil haberleşme sistemleriyle donatılan KORHAN, aynı zamanda müşterek görev icra edeceği unsurlarla eş güdüm sağlanması için komuta kontrol ağı içinde görev icrasına yönelik tüm yetenekleri barındırıyor.

Lazer tespit ve ikaz sistemleri bulunan sistem, geliştirilen aktif kendini koruma sistemi "AKKOR", kompozit ya da seramik modüler zırh koruması ve sis havanları sayesinde yüksek beka kabiliyetine sahip olarak tasarlandı.

KORHAN, 360 derece çevresel farkındalık sağlayan panoramik görüş sistemi, silaha bağımlı nişancı ve bağımsız komutan görüş sistemleri, silah sistemine entegre görev yapacak uydu tipi mini insansız hava aracıyla (MİHA) muharebe sahasına tam hakimiyet ve düşmana karşı üstünlük sağlayacak.

KORHAN, üzerindeki keskin nişancı yeri tespit sistemi sayesinde özellikle meskun mahallerde ateş altında kaldığı durumlarda tehdidin yönünü tespit ederek otomatik yönlenerek tehdidi etkisiz hale getirebilecek.