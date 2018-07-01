THY - İmaj
0553 313 94 23

ASELSAN’ın gözdeleri Konya’da üretilecek

ASELSAN ile Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında Konya’da kurulacak tesiste silah sistemlerinin üretimi ve tasarımı yapılacak. 2019’da üretime geçecek olan 35 bini kapalı 140 bin metrekarelik tesis için imzalar atıldı.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:05
ASELSAN’ın gözdeleri Konya’da üretilecek

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 300 milyon liralık sermaye yatırımı ile ülkemizin ihtiyacı olan silah sistemlerinin Konya’da üretileceğini belirtti. Altunyaldız, “Savunma sanayiimiz Türkiye’nin çekici gücü olmaya devam edecek ve 3,5 milyar dolarlık ihracatımız Konya ile daha da yukarı taşınacak” dedi.

TAI İSTANBUL’DA ÜS KURUYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) mühendis yetiştirmek ve önemli projelere katkı sunmak için İstanbul’da mühendislik üssü kuracak. Yıldız Teknopark’ta yer alacak üs için 14 bin metrekarelik bir bina inşa edilecek. Burada özgün uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu projeleri için yüzlerce mühendis istihdam edilecek.

Üs için protokol Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin ile TUSAŞ/TAI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat ve Genel Müdürü Temel Kotil tarafından imzalandı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:05
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. TAI
  4. ASELSAN
  5. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu
    1. Suudi Arabistan 'Katarlı hacı..
    2. SİHA Sezgin PKK cinayetine saatlerdir..
    3. Kumaşa bulaşan boya lekeleri nasıl..
    4. Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest..
    5. 'Günah keçisi' ilan edilen Mesut..
    6. Migros önünde isyan ettiler! Sebebi...
    7. İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    8. Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?
    9. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
    10. Instagram'a yeni güncelleme: Artık..
    11. Türkiye'yi yasa boğan cinayette..
    12. Bomba iddia! Bojan Krkic'e Süper..
    13. VAR olmasaydı her şey çok farklı..
    14. Hamaney sert çıktı: Bizi bölemezsin!
    15. Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!
    16. Erdoğan ve Davutoğlu aylar sonra aynı..
    17. "Türkiye ile birleşeceğiz"
    18. Olay iddia: Habertürk gazetesi..
    19. Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam..
    20. Ehliyet kurslarında artık nüfus..
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    “Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
    “Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
    Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
    Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
    Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
    Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!