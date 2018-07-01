ASELSAN’ın gözdeleri Konya’da üretilecek

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 300 milyon liralık sermaye yatırımı ile ülkemizin ihtiyacı olan silah sistemlerinin Konya’da üretileceğini belirtti. Altunyaldız, “Savunma sanayiimiz Türkiye’nin çekici gücü olmaya devam edecek ve 3,5 milyar dolarlık ihracatımız Konya ile daha da yukarı taşınacak” dedi.

TAI İSTANBUL’DA ÜS KURUYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) mühendis yetiştirmek ve önemli projelere katkı sunmak için İstanbul’da mühendislik üssü kuracak. Yıldız Teknopark’ta yer alacak üs için 14 bin metrekarelik bir bina inşa edilecek. Burada özgün uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu projeleri için yüzlerce mühendis istihdam edilecek.

Üs için protokol Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin ile TUSAŞ/TAI’nin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat ve Genel Müdürü Temel Kotil tarafından imzalandı.