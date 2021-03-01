ASELSAN’ın geliştirdiği ürünlerin testlerini TRTEST yapacak

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ile TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre ASELSAN’ın geliştirdiği ürünlerin test ve sertifikasyon çalışmalarını TRTEST gerçekleştirecek. ASELSAN’ın belirlediği ürünlere ilişkin gerekliliklere uygun olarak TRTEST tarafından test prosedürleri oluşturulacak. ASELSAN’ın onaylayacağı prosedürlere uygun olarak test faaliyetleri TRTEST yetkililerince ifa edilecek ve raporlanacak. Ürünlerin önceden yapılmış testlerine ait raporların TRTEST tarafından incelemesi, değerlendirilmesi, kontrolü veya doğrulanması hizmeti de sağlanacak. Testleri geçerli ürünlere ilişkin TRTEST yetkililerince ürün uygunluk sertifikası verilecek.