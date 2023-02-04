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Ekonomi ASELSAN’ın borsadaki yatırımcısına mesaj
Ekonomi

ASELSAN’ın borsadaki yatırımcısına mesaj

ASELSAN Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Güçlü, borsada şirket yatırımcılarını korumanın önceliklerinden biri olduğunu belirterek, bu yönde birçok alternatifi gündemde tuttuklarını bildirdi. Güçlü, ATO Congresium’da düzenlenen “5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nda, soruları cevapladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 12:47:00 -
ASELSAN’ın borsadaki yatırımcısına mesaj

Şirketin Borsa İstanbul’daki performansına ilişkin sorular üzerine Güçlü, ASELSAN’ın 2018 yılında ikinci halka arzı başarıyla gerçekleştirdiğini ve o günkü olağanüstü şartlarda 650 milyon dolarlık bir değeri ülkeye ve şirkete kazandırdığını söyledi. Güçlü, bunu yaptıklarında aynı zamanda 200 bine ulaşan bireysel yatırımcıyla tanıştıklarına işaret ederek, şöyle konuştu: “Bugün ASELSAN’ımız Türkiye’de bireysel yatırımcı sayısı en fazla şirketlerden bir tanesi, bu konudaki liderlerden biri. Bugün 250 binden fazla bireysel yatırımcımız var. ASELSAN’da yönetim kurulundan bütün yönetime, özellikle mali yönetimde bu farkındalık, bilinç temel şiarımız. Küçük yatırımcıyı, hissedarlarımızı korumak bizim için şirketimizi, ülkemizi korumaya da bir hizmet. Olaya bu anlamda ziyadesiyle önem veriyoruz, sürekli de gündemimizde. Kendi görevim gereği de Mali ve Finans İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak sadece bugüne özel değil, hisse geri alım programları dahil olmak üzere birçok alternatifi gündemde tutarak, bu yükümlülüğümü sürekli bilinci artırmak adına ve gerektiğinde yönetim kurulumuza bu hususlarda bilgi vererek kendi ajandamda tutuyorum. Dolayısıyla yatırımcılarımız bu hususta ASELSAN’a güvendiler ve uzun dönemde de hep kazandılar, güvenmeye devam etsinler. ASELSAN her zaman yatırımcısının arkasındadır.”

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