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Teknoloji ASELSAN'dan Ukrayna hamlesi
Teknoloji

ASELSAN'dan Ukrayna hamlesi

Business Ukraine dergisine röportaj veren ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Ukrayna’da bakım, onarım ve yenileştirme merkezi (MRO) kurulacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:47:00 -
ASELSAN'dan Ukrayna hamlesi

Türk savunma sanayiinin başarılı firmalarından ASELSAN, Ukrayna’da pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek adına, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla "ASELSAN Ukraine LLC." şirketini kurduğunu açıklamıştı. 2015 yılından bu yana Ukrayna pazarındaki varlığını genişleten ASELSAN, derinleşen iş birliğini daha da ilerletmek için Ukrayna’da bakım, onarım ve yenileştirme (MRO) merkezi kuruyor.

Söz konusu gelişmeye, ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından Business Ukraine dergisine verilen röportajda değinildi. Kiev’de kurulması planlanan MRO merkeziyle birlikte satış sonrası destek, bakım ve onarım hizmetlerinin sağlanması amaçlanıyor.

Business Ukraine dergisine şirketin Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında bilgi veren Dr. Görgün, ASELSAN’ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve ülke savunma sanayiinde halihazırda devam eden modernizasyon süreçlerindeki rolüne ilişkin vizyonunu paylaştı.

Görgün, "Silah sistemleri, radar ve elektronik harp çözümleri, elektro optik sistemler, komuta kontrol sistemleri gibi teknolojilerdeki son teknoloji yeteneklerimizle Ukrayna’daki varlığımızı genişletmeye devam ediyoruz. Ayrıca şirketi Ukrayna’da temsil etmek ve daha fazla işbirliği için yeni fırsatlar aramak için yerel olarak tescilli bir şirket olan ASELSAN Ukraine LLC’yi kurduk" ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Görgün, verdiği röportajda ASELSAN Ukraine LLC. hakkında "ASELSAN Ukraine LLC, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yerleşiktir. Ukrayna’da pazarlama ve iş geliştirme faaliyetleri yürütmek amacıyla Ekim 2020’de kurulmuştur. Mevcut projeleri takip etmek, son kullanıcılarla doğrudan teması sürdürmek ve ortakların iş birliğimizin her yönünden memnun olmasını sağlamak dahil olmak üzere bir dizi temel işlevi göreceğini düşünüyoruz. Ayrıca, Kiev’de bağımsız bir hizmet merkezi kurma planları üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımızı da duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu MRO Merkezinin (bakım, onarım ve revizyon merkezi) ana odak noktası satış sonrası destek, bakım ve onarım hizmetleri olacaktır" açıklamalarını yaparak ASELSAN Ukraine LLC’de en yüksek önceliği yerel ihtiyaçlara verdiklerini dile getirdi.

Görgün, açıklamalarını "Dünya çapında 71’den fazla ülkede ortaklarımıza ve müşterilerimize çözümler sunarken bu ürün grubu genişlemeye devam edecek" ifadeleriyle sonlandırdı.

DefenceTürk

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