ASELSAN’dan SİPER Ürün-3 müjdesi geldi! SİPER Hava Savunma Sistemi genel özellikleri neler? 2023'te 20'ye yakın yeni ürün ortaya çıktı!

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk uzun menzilli hava savunma sistemi olan SİPER’in, bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Halihazırda kabul faaliyetleri devam eden SİPER, ilk aşamada 100 kilometre menzilli SİPER Ürün-1 Füzesi ile envantere girecek.

Öte yandan 150 kilometre menzilli SİPER Ürün-2 Füzesi için geliştirme faaliyetleri devam ediyor. İlk atışı başarıyla gerçekleştirilen SİPER Ürün-2 Füzesinin, 2025 yılı içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan SİPER Sistemi için SİPER Ürün-3 Füzesi’nin de geliştirileceği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, “SİPER ile uzun menzil yüksek irtifa hava savunmayı da envantere kazandırmayı sağlamış olacağız. ASELSAN, TÜBİTAK, ROKETSAN ve binlerce KOBİ’nin katkıları ile Türkiye bu seviyeye geldi. Devletimizin liderliğinde uçtan uca hava savunma katmanını 2024’te tamamlamış olacağız. SİPER Blok-2 ve SİPER Blok-3 var.

Hibrit hava savunmadediğimiz GÜRZ sistemimiz var. Onda da önemli aşamaları geçtik. Bir platform üzerinden hem parçacıklı mühimmat atabilme hem kısa mesafe önleyebilen füzeler atabilme gibi değişik senaryolarda aynı anda angajman yapabilme gibi birkaç yeteneği bir arada bulunduran bir sistem. Bu anlayışla hava savunmada da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacağını söyleyebilirim.” ifadelerine yer verildi.

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SİPER sisteminin özellikleri

ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE iş birliğiyle Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen SİPER sisteminde, 100+ kilometre menzile sahip ÜRÜN-1 Füzesi kullanılıyor. Gelecek yıl ÜRÜN-1 Füzesi ile envantere girecek sistem, ilerleyen dönemde 150+ kilometre menzilli ÜRÜN-2 Füzesi başta olmak üzere farklı ‘önleyicilerle’ teçhiz edilecek.

SİPER teslimatlarına, 2024 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik olarak başlanılacak.

SİPER Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri

* Hava savunma planlama ve koordinasyon

* Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

* Birleştirilmiş hava resmi üretimi

* Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

* Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

* Dost Düşman Tanıma (IFF)

* Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

* Otomatik teşhis yönetimi

* Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonuFüzeler ile çift yönlü iletişim

* Telli/telsiz haberleşme

* Dik/eğik atış

* Zorlu şartlarda görev yapabilme

* HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

* Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

* Gömülü simülasyon

* Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

"HİSAR-O ve HİSAR-O+ da envantere girdi"

HİSAR-A ve HİSAR-A+'nın envantere girdiğinin altını çizen Akyol, şöyle konuştu: "Bir üst katmanındaki HİSAR-O ve HİSAR-O+ da envantere girdi. Bazı geliştirmelerle menzili biraz daha uzatmak üzere paydaş kuruluşumuz ROKETSAN ile çalışıyoruz. Hava savunma, arayıcı başlıklarından, bu başlığın yapımındaki tozdan başlayarak malzemesine kadar yerlileştirdiğimiz bir alan. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı zaman zaman haksız ambargolar artık bizi toz metalinden başlayacak seviyede yerlileştirmeye götürmüş durumda. Hava savunma, arayıcı başlıklardan haberleşme sistemlerine, radarlarından elektro optik sistemlerine, komuta kontrolünden navigasyonuna, dost düşman tanıma sistemlerinden atış kontrol algoritmaları komuta kontrol sistemlerine kadar tüm teknolojileri tek platformda buluşturduğumuz büyük bir sistem."

Akyol, 2023'te ASELSAN olarak 20'ye yakın yeni ürün çıkardıklarını dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı MARLİN'in Türkiye'nin envanterine girdiğini hatırlatan Akyol, kara ve denizde olduğu gibi denizaltında da insansız sistemlere yöneldiklerini kaydetti.

İnsansız denizaltı aracı DERİNGÖZ'ün bir kamu kurumunun su altı faaliyetleri için kullanıma sunulmak üzere son çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Akyol, "Su altında DERİNGÖZ, su üstünde MARLİN, karada da TUNGA ve ERTUNGA gibi ürünleri 2023'te önemli aşamaya getirdik, hatta bazılarının ihracatını yaptık. 2024'te de insansız yeni ürünler ve yeni ihracat çalışmalarına odaklanacağız." diye konuştu.

ASELSAN'ın insansız araçlara kattığı çok sayıda hareket konseptinin olduğuna dikkati çeken Akyol, su altındaki sensörlerden radarlara, elektro optik sistemlerden haberleşme sistemlerine kadar birçok fonksiyonu insansız sistemlere katma yeteneklerinin bulunduğunu dile getirdi.