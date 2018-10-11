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ASELSAN'dan satın alma adımı

SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ULAK Haberleşme AŞ'deki toplam 153 bin adet payının ASELSAN Elektronik San. ve Tic. AŞ'ye devri için Rekabet Kurulu'na gönderildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:07
ASELSAN'dan satın alma adımı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti, uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri sektöründe bulunan ULAKHaberleşme AŞ'deki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin sahip olduğu beheri 10 Türk lirası itibari değerde, toplam 1 milyon 530 bin liralık nominal değerdeki 153 bin adet payının ASELSAN Elektronik San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:07
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