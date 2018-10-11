ASELSAN'dan satın alma adımı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti, uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri sektöründe bulunan ULAKHaberleşme AŞ'deki SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin sahip olduğu beheri 10 Türk lirası itibari değerde, toplam 1 milyon 530 bin liralık nominal değerdeki 153 bin adet payının ASELSAN Elektronik San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.