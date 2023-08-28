ASELSAN'dan milyonlarca dolarlık imza! İlk kez yabancı bir ülkeye satıldı

ASELSAN, 35,6 milyon dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladı. TOLUN ilk kez Bayraktar Akıncı TİHA'da test edilmişti.

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35 milyon 580 bin dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, TOLUN güdümlü mühimmatının ilk ihracat sözleşmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

"Tolun'un ilk ihracat başarısı"

ASELSAN'ı tebrik eden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz SİHA platformlarımızın ihracat başarısı, aynı zamanda Türk savunma ve havacılık sektöründe yüzlerce firmanın da önünü açıyor. TOLUN'un ilk ihracat başarısı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İlk defa Akıncı'da kullanıldı

Bayraktar Akıncı TİHA'dan başarıyla ateşlenen TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurarak ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi.

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