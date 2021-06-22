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Ekonomi

ASELSAN'dan dev anlaşma!

Türk savunma sanayi devi ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 42.6 milyon euroluk anlaşmaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 10:44:00 -
ASELSAN'dan dev anlaşma!

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 euro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Ciroyu olumlu etkileyecek

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

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