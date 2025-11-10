ASELSAN’dan Avrupa hamlesi: Slovenya’nın gemisine Türk silah sistemi entegre edilecek

Slovenya Donanması, filosundaki Svetlyak sınıfı Triglav adlı devriye gemisini Türk savunma devi ASELSAN’ın geliştirdiği SMASH 200/30 Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi (UKSS) ile modernize ediyor.

Deniz savunma sistemleri üzerine analizler yapan Naval Analyses tarafından paylaşılan bilgilere göre, Triglav gemisine SMASH 200/30 UKSS’nin entegrasyon süreci resmen başladı. Çalışmaların Aralık 2025 ortasına kadar tamamlanması, ardından deniz testlerinin yapılması planlanıyor.

Eylül 2025’te yayımlanan ASELSAN aBülten’de, sistemin fabrika kabul testlerinin başarıyla tamamlandığı açıklanmıştı. Bu proje, ASELSAN’ın Slovenya’ya yaptığı ilk ihracat olma özelliğini taşıyor. Şirket, bu iş birliğiyle Avrupa bölgesinde Türk savunma teknolojilerinin etkisini artırmayı hedefliyor.

ASELSAN’ın özgün tasarımı olan SMASH 200/30 sistemi, 30 mm topu, hassas stabilizasyonu, entegre termal kameraları ve otomatik hedef takip kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Sistem aynı anda iki farklı mühimmat türünü kullanabiliyor ve gemi sensörleriyle entegre çalışabiliyor. Bu özellikleri sayesinde asimetrik tehditlere karşı yüksek etkinlik sunuyor.

Modernizasyonun ilk aşamasında Desan Shipyard tarafından geminin yangın söndürme, klima, video izleme ve kontrol sistemleri yenilendi. Proje toplamda 3 aşamadan oluşacak ve her aşama farklı yükleniciler tarafından yürütülecek.

Modernizasyonun genel maliyeti 17 milyon euro, Türkiye ayağının bedeli ise KDV hariç 4,99 milyon euro olarak açıklandı. Sürecin kalan aşamaları Sloven ve Hırvat şirketler tarafından tamamlanacak.

Bu gelişme, ASELSAN’ın sadece bölgesel değil, uluslararası savunma pazarında da etkisini güçlendirdiğini gösteriyor. Slovenya ile başlayan iş birliğinin, Avrupa’da yeni projelerin önünü açması bekleniyor.