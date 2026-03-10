Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

"İHRACATI 5 MİLYON DOLARA ULAŞIYOR" Kuzugöbeği Mantarı Üretim Tesisi sorumlusu Dr. Atilla Ata ise mantarın hem ekonomik hem de gastronomik açıdan önemli bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de bu mantarın ihracatı yaklaşık 5 milyon dolara ulaştı. Kuzugöbeği mantarı yarı gölgelik alanlarda yetişen çok değerli bir mantardır. Bu mantarın dünyada en fazla üretimi Çin’de yapılmaktadır. Biz de burada o üretim modelini uygulamaya çalışıyoruz. Üretim sistemi iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada laboratuvar ortamında tohumluk misel ve tohum üretimi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hazırlanan tohumları araziye yerleştiriyor ve ek besin torbalarını uyguluyoruz. Dikim işlemleri kasım-aralık aylarında yapılıyor ve şubat ayı sonunda hasat gerçekleştiriliyor." diye konuştu.