Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!
Giriş Tarihi:

Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün teşvikiyle, doğada nadir bulunan kuzugöbeği mantarı yetiştirmeye yönelik yaklaşık 5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonuç verdi.

#1
Foto - Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmalar sayesinde, bugüne kadar büyük ölçüde doğadan toplanarak tüketilen kuzugöbeği mantarının sera ve kontrollü alanlarda üretilebilmesi mümkün hale geldi.

#2
Foto - Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

Böylece hem üreticiler için yeni bir gelir kapısı oluşturulması hem de doğadaki mantar popülasyonunun korunması hedeflendi.

#3
Foto - Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

KİLOGRAMI 5 BİN TL Doğada nadir bulunan ve kilosu 5 bin TL'ye alıcı bulan kuzugöbeği mantarı yetiştirmeye yönelik yaklaşık 5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Serada ilk ürünler hasat edildi. Üretim yapmak isteyen çiftçilerin enstitüye gelerek kuzugöbeği mantarı üretim tesisi sorumlularından teknik destek ve eğitim alabileceği bildirildi.

#4
Foto - Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN MANTAR SERA ORTAMINDA ÜRETİLDİ Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Nihal Denli, yaklaşık 5 yıl önce başlatılan üretim projesini tamamladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Doğadan toplanarak tüketilen ve özellikle yurt dışında gurme restoranların menülerinde yer alan bu mantarın artık sera koşullarında çiftçilerimiz tarafından üretilebilmesini sağlayacağız.

#5
Foto - Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

Oldukça değerli olan bu mantarın ihracatı da ülkemizde her geçen yıl artmaktadır. Enstitümüzde yapılan çalışmalar sonucunda üretim safhasına geçmiş bulunuyoruz. Üretmek isteyen çiftçilerimiz enstitümüze gelerek kuzugöbeği mantarı üretim tesisi sorumlularımızdan gerekli bilgileri alabilirler. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

#6
Foto - Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

"İHRACATI 5 MİLYON DOLARA ULAŞIYOR" Kuzugöbeği Mantarı Üretim Tesisi sorumlusu Dr. Atilla Ata ise mantarın hem ekonomik hem de gastronomik açıdan önemli bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’de bu mantarın ihracatı yaklaşık 5 milyon dolara ulaştı. Kuzugöbeği mantarı yarı gölgelik alanlarda yetişen çok değerli bir mantardır. Bu mantarın dünyada en fazla üretimi Çin’de yapılmaktadır. Biz de burada o üretim modelini uygulamaya çalışıyoruz. Üretim sistemi iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada laboratuvar ortamında tohumluk misel ve tohum üretimi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hazırlanan tohumları araziye yerleştiriyor ve ek besin torbalarını uyguluyoruz. Dikim işlemleri kasım-aralık aylarında yapılıyor ve şubat ayı sonunda hasat gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

#7
Foto - Fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Çiftçilerin üretmesine izin verildi!

GENİŞ RAKIM ARALIĞINDA YETİŞEBİLİYOR Kuzugöbeği mantarının Türkiye’nin birçok bölgesinde yetiştirilebileceğini belirten Ata, mantarın 0-2 bin metre rakım arasında üretilebildiğini söyledi. Doğada az bulunan bu mantarın aroması ve lezzeti nedeniyle özellikle lüks restoranlarda yüksek fiyatlarla tüketildiğini vurgulayan Ata, Erdemli’de üretimin yaygınlaşmasının bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

