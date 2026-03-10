  • İSTANBUL
İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran hareket: Kendileri küçük yürekleri büyük
IHA Giriş Tarihi:

İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran hareket: Kendileri küçük yürekleri büyük

Ordu’daki imam hatip lisesi öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri 18 bin lirayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak büyük bir iyilik örneği sergiledi.

#1
Foto - İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran hareket: Kendileri küçük yürekleri büyük

Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi 6/G sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında, toplum hizmeti çalışması olarak ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı. Öğrencilerin harçlıkları ve velilerin desteğiyle 18 bin TL para biriktirildi.

#2
Foto - İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran hareket: Kendileri küçük yürekleri büyük

Poyraz Günaydın isimli öğrenci, ailelerinin yardımıyla birlikte kendi harçlıklarını da katarak, güzel bir proje yürüttüklerini, bu sayede yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, bakanlığın uyguladığı bu tür projelerin kendileri için önemli olduğuna değindi.

#3
Foto - İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran hareket: Kendileri küçük yürekleri büyük

"Bu tür projeler Ramazan ayının daha bereketli geçmesine vesile oluyor" Alper Serhat Gündoğdu, "Proje çok güzel, imece usulü yapınca daha çok seviyorum. Özellikle Ramazan ayının daha güzel ve bereketli geçmesine de yardımcı oluyor. 3'erli gruplar halinde ihtiyacı olan ailelere destekte bulunacağız" dedi. Sait Efe Satılmış, Ahmet Arif Eminoğlu ve Kerem Daşkın harçlıkları ve ailelerinin desteğiyle biriktirdikleri paraları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını, Ramazan ayında böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

#4
Foto - İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran hareket: Kendileri küçük yürekleri büyük

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI: Öğretmenlerinin öncülüğünde öğrenciler tarafından toplanan 18 bin TL, belirlenen 9 ihtiyaç sahibi aileye yine öğrenciler tarafından teslim edildi. Öğrenciler, ihtiyaç sahibi büyüklerinin ellerini öpüp, Ramazan aylarını tebrik ederek, zarf içerisinde paraları teslim etti. Bu esnada duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerin ellerinden parayı teslim alanlar, "Ramazan ayında böyle bir proje düşünenlerden Allah razı olsun. Hep olumsuz şeyler duyuyoruz, öğrencilerimiz güzel şeyler de yapıyor. Allah hepsinden razı olsun" dediler.

