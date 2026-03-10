İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran hareket: Kendileri küçük yürekleri büyük

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI: Öğretmenlerinin öncülüğünde öğrenciler tarafından toplanan 18 bin TL, belirlenen 9 ihtiyaç sahibi aileye yine öğrenciler tarafından teslim edildi. Öğrenciler, ihtiyaç sahibi büyüklerinin ellerini öpüp, Ramazan aylarını tebrik ederek, zarf içerisinde paraları teslim etti. Bu esnada duygusal anlar yaşandı. Öğrencilerin ellerinden parayı teslim alanlar, "Ramazan ayında böyle bir proje düşünenlerden Allah razı olsun. Hep olumsuz şeyler duyuyoruz, öğrencilerimiz güzel şeyler de yapıyor. Allah hepsinden razı olsun" dediler.