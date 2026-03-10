Kıbrıs’ta oldu-bittiye izin yok

Her defasında Kıbrıs’ın birliğinden dem vuran Batı, ABD/İsrail-İran savaşına yönelik sadece Rum kesimi için tedbirler alarak büyük bir ikiyüzlülüğe imza atarken, İran sınırında gerçekleşmesi muhtemel bir PKK provokasyonu için gereken tedbirleri alan Türkiye, KKTC’yi de yalnız bırakmadı. Yunanistan’ın Ege adalarını siyonist İsrail silahlarıyla donatması, ABD savaş uçaklarına askerden arındırılmış bölge statüsündeki Rodos’u kullandırması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ise savaşı bahane ederek adada silahlanmayı tırmandırmasına,Türkiye’den beklenen karşı hamle geldi.

HAVA ve DENİZ KONTROLÜ

Türkiye, KKTC’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini, dünden itibaren KKTC’ye konuşlandırdı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir” denilerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC aleyhine oldubittiye izin vermeyeceği ortaya konuldu. Aynı gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da KKTC’de üç farklı lokasyonda gemi trafik gözetleme istasyonlarının tamamlandığını açıklaması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e iyice ağırlığını koyduğunu gösterdi.

CEVABIMIZ NET OLDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı ve Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, konuya ilişkin Akit’e şu değerlendirmede bulundu: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 1960 Antlaşmalarına aykırı şekilde ABD, İsrail ve Fransa’ya askeri üs imkânı sağlaması son derece sorumsuz bir adımdır. Bu girişimler yalnızca Doğu Akdeniz’deki dengeleri değil, Kıbrıs Adası’nın tamamının güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Kıbrıs’taki güvenlik riskinin bir diğer boyutu ise İngiltere’nin adadaki egemen üs bölgeleridir. Akrotiri ve Dikelya üsleri uzun yıllardır Doğu Akdeniz’de yürütülen askeri operasyonların merkezlerinden biri olarak kullanılmaktadır. Bu üslerde nükleer silah bulunduğuna dair uzun süredir dile getirilen iddialar da Kıbrıs Adası’nı çok daha büyük bir stratejik risk alanına dönüştürmektedir. Son olarak Yunanistan’ın Rum Yönetimi’ne 4 adet F-16 konuşlandırması ve Fransa’dan aldığı Belharra sınıfı fırkateynlerden birini Rumların kullanımına göndermesi eklenmiştir. Bu adımlar açıkça Kıbrıs üzerinden Türkiye’ye karşı yeni bir askeri denge kurma girişimidir.

KIBRIS MİLLİ MESELE

Ancak Türkiye’nin verdiği cevap son derece nettir. Her şeyden önce bu adım, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığının sahadaki somut göstergesidir. Bu konuşlandırmanın ikinci önemli mesajı Yunanistan’a yöneliktir. Yunanistan’ın 4 uçağına 6 uçakla cevap vermesi Doğu Akdeniz’de askeri dengenin Türkiye aleyhine değiştirilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu aynı zamanda adayı yol geçen hanına çeviren devlere güçlü bir mesajdır. Çünkü Kıbrıs Türk halkının güvenliği Türkiye için bir tercih değil, doğrudan milli güvenlik meselesidir.”

TÜRKİYE STRATEJİK GÜÇ

Güvenlik Uzmanı Salih Aydemir de şunları söyledi: “Siyonist İsrail 2025 yılında başlattığı ‘Yükselen Aslan Operasyonu’ Orta Doğu’daki güç dengelerini kökten değiştirmeyi amaçlayan yeni bir saldırı kaos doktrininin başlangıcı oldu. Tarihe ‘12 Gün Savaşları’ olarak geçecek bu süreç, bölgedeki büyük güç mücadelesinin sadece ilk perdesiydi. İkinci perde ise ‘Kükreyen Aslan’ ismi ile 28 Şubat 2026 tarihinde başlatıldı. İsrail kendisine stratejik ve askeri destek sağlayan ABD ile birlikte İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası oluşturdu. Fakat savaşın üzerinden geçen on gün sonunda İsrail ve ABD bekledikleri hızlı zaferi elde edememiştir. Bölgedeki en kritik aktörlerden biri Türkiye olacaktır. PJAK ve SDG’ye nefes aldırmayacağız. İsrail ve ABD, bunun için iç siyasetimiz üzerinden kargaşa çıkarabilir, Akdeniz ve Kıbrıs hattında İsrail yeni hamleler yapabilir. Adaya gönderdiğiniz uçaklar Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Lübnan ve İsrail sınırlarına kadar uzanan Doğu Akdeniz alanında kontrolü sağlayacaktır. Bölgede deniz ve hava tatbikatları da gerçekleştirebiliririz. Türkiye çevresinde hızla büyüyen bu jeopolitik kriz ortamında son derece hassas bir stratejik denge içinde hareket etmek zorundadır.”