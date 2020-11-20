ASELSAN’dan 39 milyon dolarlık dev ihracat

ASELSAN tarafından 19 Kasım 2020 günü Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yapılan bildirimde yaklaşık değeri 39 milyon dolar olan üç sözleşme imzalandığı açıklandı. Bahse konu üç sözleşme uluslararası bir müşteri ile ASELSAN arsından imzalanmış olup teslimatların 2021-2022 arasında yapılması planlanmaktadır. Müşterinin kim olduğu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

ASELSAN tarafından KAP’a yapılan bildirimde "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında Elektro-Optik ve Haberleşme Sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 38.822.074,- ABD Doları tutarında üç adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Aselsan’dan 118 milyon avroluk ihracat

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında Kasım 2020’de bir savunma sistemi çözümünün ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 118 milyon avro (140 milyon dolar) tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecek. Aselsan ihracat faaliyetini “Gökyüzüne Bir İz Bıraktık!” sözlerini paylaşarak duyurdu. F-16 Fighting Falcon savaş uçağının görüldüğü paylaşımda başka bir detaya yer verilmedi.

Aselsan, savaş uçakları için, ASELSPOD Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi başta olmak üzere IFF (dost-düşman tanıma) sistemleri ve çeşitli elektronik sistemlerin üretimini gerçekleştiriyor. Ayrıca savaş uçakları için Lazer Güdüm Kiti ve Hassas Güdüm Kiti üretimleri de bulunuyor.

Aselsan daha önce Pakistan’a ASELPOD ihraç etmeyi başarmıştı.