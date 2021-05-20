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Teknoloji ASELSAN’dan 35.5 milyon dolarlık ihracat
Teknoloji

ASELSAN’dan 35.5 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN, 35.5 milyon dolar değerinde aviyonik ihracatı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 19:14:00 -
ASELSAN’dan 35.5 milyon dolarlık ihracat

Konuyla ilgili olarak şirket tarafından yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35.538.737 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

ASELSAN’ın aviyonik ve seyrüsefer sistemleri ürün ailesinde; görev uçuş kontrol bilgisayarları, gösterge sistemleri, görev sistemleri, ataletsel seyrüsefer sistemleri, silah yönetim sistemleri, elektro-optik sistemler ve haberleşme sistemleri öne çıkıyor. Şirket daha önce; savaş uçakları için tasarlanmış yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podu olan ASELPOD ile ihracat başarısı yakalamıştı. ASELPOD, halihazırda Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan JF-17 Thunder savaş uçaklarında aktif olarak kullanılıyor.

HÜRKUŞ-B Askeri Eğitim Uçağı, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve F-4E Terminatör II gibi bir çok hava aracında, halihazırda ASELSAN üretimi aviyonik sistemler kullanılmakta.

SavunmaSanayiST

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