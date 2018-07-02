ASELSAN'da üst düzey atama yapıldı!

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz yönetim kurulu, bugünden geçerli olmak üzere kurumsal hizmetler genel müdür yardımcılığı ile insan kaynakları yönetimi genel müdür yardımcılığının, kurumsal yönetim genel müdür yardımcılığı adı altında birleştirilmesine ve söz konusu genel müdür yardımcılığına Doç. Dr. Hakan Karataş'ın atanmasına karar vermiştir." denildi.