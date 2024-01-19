ASELSAN ve TCDD bombayı patlattı
Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve ASELSAN arasında toplam bedeli 1,7 milyar lira olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi ile ilgili olarak toplam değeri 1 milyar 690 milyon 697 bin lira tutarında yeni bir sözleşme imzalandı.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 2026-2028 yıllarında gerçekleştirilecek.
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