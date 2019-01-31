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ASELSAN üretti! Büyük gemilerde kullanılacak

ASELSAN tarafından geliştirile 1,8 metre X-Bant Stabilize Gemi Uydu Haberleşme Anteni'nin pilot üretimi tamamlandı. Türkiye'ye yeni bir kabiliyet kazandıran anten, büyük tonajlı gemilerde kullanılacak.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:25
ASELSAN üretti! Büyük gemilerde kullanılacak

ASELSAN, deniz platformlarıyla haberleşmede ihtiyaç duyulan uydu haberleşme sistemlerinde önemli bir yerlileştirmeyi hayata geçirdi.

ASELSAN, kara, hava ve deniz unsurlarının haberleşme ihtiyaçlarına yönelik askeri standartlarda ürün ve sistemler tasarlıyor, üretiyor ve entegre ediyor.

Deniz harekatının başarısı, karar vericiye zamanında güvenilir bilgiyi sunabilen, mevcut sensör ve silahları etkili kullanmayı sağlayan komuta kontrol ve haberleşme sistemlerine sahip olmaya bağlı bulunuyor.

Komuta kontrol fonksiyonlarının etkin icra edilmesi için de taktik ve stratejik seviyede yer alan tüm unsurlar/karargahlar arasında kesintisiz, güvenilir ve hızlı haberleşme ortamının tesis edilmesi gerekiyor.

Ufuk ötesi haberleşmeye imkan sağlaması ve coğrafi koşullardan çok az etkilenmesi nedeniyle uydu haberleşme sistemleri, diğer haberleşme vasıtalarının olmadığı veya yeteneklerinin sınırlı kaldığı durumlarda taktik resmin oluşturulması, yüzer/dalar unsurların kendi aralarında ve harekat/komuta merkezleri arasında hızlı ve güvenilir haberleşme ortamı, taktik sahadaki unsurların stratejik ağ ile entegrasyonunu sağlayan haberleşme alt yapısı gibi harekat/lojistik ihtiyaçların karşılanması açısından askeri birliklerin kritik öneme sahip ve vazgeçilmez haberleşme araçları olarak dikkati çekiyor.

Uydu haberleşme sistemleri deniz platform çözümleri, her türlü deniz koşulunda, yüzer/dalar unsurların bağlı bulundukları harekat/komuta merkezleri ile taktik sahadaki komutanların harekat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik emniyetli ve hızlı ses, görüntü ve veri haberleşme yeteneği sunuyor.

ASELSAN tasarladı, yerli alt yüklenici üretti

ASELSAN, söz konusu uydu haberleşme sistemleri deniz platform çözümlerine yönelik çeşitli projeler yürütüyor.

1,5 metre/1,8 metre X-Bant Gemi Uydu Haberleşme Kaide ve Anten Sistemi Özkaynaklı Ar-Ge Projesi kapsamında, ASELSAN öz kaynakları ile geliştirilen 1,8 metre X-Bant Stabilize Gemi Uydu Haberleşme Anteni’nin pilot üretimi tamamlandı.

Proje kapsamında, 1,8 metre X-Bant reflektör ve RF alt birimleri ile 3 eksende stabilize anten kaidesi ASELSAN bünyesinde milli imkanlar ile tasarlandı; mekanik metal parça üretimleri ASELSAN’da, kompozit üretimi ise yerli alt yüklenicide üretildi.

Her türlü deniz koşulunda yüksek hızda muhabere ihtiyacı bulunan büyük tonajlı gemilerde kullanılacak bu anten ile Türkiye'ye yeni bir kabiliyet kazandırılıp, yurt dışı bağımlılık ortadan kaldırıldı.

Ürün ailesine dönüştü

Aynı proje kapsamında geliştirilmekte olan 1,5 metre X-Bant reflektör üretiminin de şubat ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Daha önce geliştirilen 1 metre X-Bant Stabilize Gemi Uydu Haberleşme Anteni ile birlikte 1, 1,5 ve 1,8 metrelik çözümlerden oluşan ASELSAN’a ait milli ve yerli stabilize uydu haberleşme anten sistemi ürün ailesi ortaya konuldu.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 1,8 metre X-Bant Stabilize Gemi Uydu Haberleşme Anteni tasarımına Ağustos 2017'de başlandı. Yoğun bir çalışma ile 1,5 yıl içerisinde pilot üretim hayata geçirildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:25
  1. ASELSAN
  2. 1
  3. 8 metre X-Bant Stabilize Gemi Uydu Haberleşme Anteni

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