ASELSAN üretti! "Bu ay uçtuğunu göreceğiz"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 04-08 Şubat 2024 tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ikinci kez düzenlenen World Defense Show (WDS) Fuarı kapsamında Defence Turk’e özel açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda Akyol, geçtiğimiz günlerde AKINCI TİHA’ya entegre edilen MURAD AESA Radarı’nın ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirtti.

Defence Turk’e özel açıklamalarda bulunan Akyol, şu ifadeleri kullandı:

“Biz önemli bir İHA faydalı yük sağlayıcısıyız. Burada ASELFLİR 500 ve 600’ü sergiliyoruz. Gerçekten muadillerinden çok daha iyi performansa çıkmış bu kameraların Suudi Arabistan’da kullanıcılara tedarik edilmesi konusunda çalışıyoruz. Güdüm kitlerimiz ve mühimmatlarımızı da bu fuarda sergiliyoruz.

AESA radarımız gerek İHA’larımıza gerekse savaş uçaklarımıza entegre ediliyor. İçinde bulunduğumuz ayda da AESA radarımızın uçuşunu yaşayacağız. Planlarımız o şekilde. Radar, optik, güdüm kiti ve elektronik harp podu gibi ürünlerimizi uluslararası kullanıcılarımıza sunduk. Dünya’nın en iyi İHA’larına artık Türkiye sahip. Biz faydalı yüklerle bunlara değişik görevler yüklüyoruz. Bunların başında EH geliyor. Bu alanda biz transistörden çipine çipinden kart seviyesine kart seviyesinden sistem seviyesine uçtan uca hakim durumdayız. En ufak detayına kadar bağımlılık olmadan kendi ülkemize sunabiliyoruz. Bu alandaki yetkinliğimizi havaya taşıdığımızda EH’nin havadan yapılmasının getirdiği bir takım avantajlar var. Önemli yetkinlikleri İHA üreticilerimize kazandırdık.”

Akyol, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD radarının Baykar tarafından üretilen AKINCI TİHA’ya entegre edildiğini açıklamıştı. Ek olarak MURAD’ın bir jet uçağına entegre edildiği de Akyol tarafından belirtilmişti. Akyol, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetmişti:

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“Az sayıda ülkenin geliştirdiği, İHA’larımıza yetenek olarak önemli katma değer sağlayan bir ürünümüz. MURAD ismini verdik. Bu radarımızı AKINCI TİHA’ya entegre etmiş durumdayız. Yazılım entegrasyonu yapıldı. Önümüzdeki günlerde uçuşunu ve havadaki denemelerini birlikte yaşayacağız. Bu radar çoklu hedef takibi yapabilen, uzun menzilde hedef ayrıştırabilen, deniz modlarından hareketli hedef takibine, SAR/ISAR modlarından değişik bir takım özelliklere İHA’ların havadaki farkındalığında fark yaratacak bir ürün. İçinde binlerce elektronik kompenentin olduğu, tamamen yerli tasarım ve üretim bir sistem.”

F-16 savaş uçağı ve AKINCI TİHA için geliştirilen MURAD AESA burun radarında yerli GaN çipleri içeren modüllerin kullanılması için çalışmalar ise devam etmektedir. Bu bağlamda ilk yerli modüllerin 2024 yılında kullanılması hedeflenmektedir. Yerli modüller ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi ortaklığında kurulan Türkiye’nin ilk çip fabrikası özelliğini taşıyan AB Mikronano bünyesinde üretiliyor.

ASELSAN’a ziyaret gerçekleştiren dönemin Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli AESA radarı MURAD’ın dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilecek şekilde geliştirildiğini ve önce AKINCI TİHA’ya, ardından F-16 savaş uçaklarına ve nihayetinde MMU’ya entegre edileceğini açıklamıştı. MURAD AESA radarının entegrasyonu sayesinde AKINCI için sonraki etaplarda yer alan hedeflerden biri olan hava-hava füzelerini (GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN vs.) kullanabilme kabiliyetinin önü açılmış olacak.

Kaynak: Defence Turk