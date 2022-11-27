ASELSAN tarafından geliştirildi... Teslimatı yapıldı

Teslim edilen Aslan İKA sistemlerinde silah sistemi olarak yine ASELSAN tarafından geliştirilen SARP-L UKSS bulunuyor. Kara Sistemleri Semineri’nde aktarıldığı üzere Aslan İKA’nın daha farklı kabiliyetlere sahip modelleri üzerine çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Aslan İKA Faz-2 modelinin 2022 yılı sonuna kadar sahaya çıkmaya hazır olacağı bilgisi paylaşıldı. Aslan İKA sistemine karıştırmadan etkilenmeden uzun süreli koruma ve erken uyarı kabiliyeti sağlanması amacıyla geliştirilen TEPEGÖZ kablolu çok rotorlu İHA sistemleri entegre edilecek. ASLAN İKA’nın halihazırda ASELSAN SERÇE İHA sistemi ile otonom görev icra ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Tek konsol ve operatör ile kullanılabilen ASLAN İKA, standart rampa sürüşünden önce %60 eğimli merdivenleri çıkıp inebilme, hendek aşabilme ve diklikten inme kabiliyetlerini sergilemişti.

ASLAN İKA aynı zamanda otonomi kabiliyetleri dahilinde 3B Haritalama ve KKS’den bağımsız görev planlama, Radar ve LIDAR sensörleri ile otomatik olarak engellerden kaçınma kabiliyetlerine sahip.

DefenceTürk