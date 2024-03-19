ASELSAN ortalığı karıştıracak sistemi bitirdiğini duyurdu! Müthiş gelişme

ASELSAN, Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi’ni (DÜFAS) tamamladı. İlgili gelişme Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün resmi X hesabı üzerinden duyuruldu.

Görgün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"18 Mart Çanakkale Zaferi‘nin yıl dönümünde “Çanakkale geçilmez” diyen milletimize ve şanlı ecdadımızın ruhuna armağan olsun! ASELSAN mühendisliğinin önemli bir ürünü DÜFAS Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi, deniz altındaki tehditlerin tespit edilebilmesi için geliştirildi. 360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetiyle denizaltı ve torpidoları etkin şekilde tespit edebilen DÜFAS, Şanlı Donanmamızın gücüne güç katacak! Tebrikler ASELSAN"

DÜFAS ile su altında denizaltı ve torpido tespit kabiliyetinin çok önemli ölçüde artması bekleniyor. ASELSAN Genel Müdür Ahmet Akyol ise Türk Deniz Kuvvetleri’nin tehdit denizaltılarını su üstü gemilerine angaje olmadan tespit yeteneğine kavuştuğunu belirtti.



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DÜFAS

DÜFAS Sistemi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda özgün olarak geliştirilmiştir. DÜFAS, en güncel teknolojiyle donatılmış, su üstü platformlar için başta denizaltılar olmak üzere sualtındaki sessiz tehditlerin çok uzun mesafelerden tespiti amaçlı kullanılan, derinliği değiştirilebilir bir çekili aktif/pasif sonar sistemidir.

Sistem, yurt içi imkânlarla tasarlanan ve üretilen, yerli ve milli olarak geliştirilen ilk ve tek çekili sonar sistemi olarak öne çıkmaktadır. Oluşturulan bu resimden uzun menzilde hedeflerin tespiti ve takibi sağlanır. Sistem ayrıca sürekli aktif sonar özelliğini de kullanarak geniş alanlarda yüksek doğrulukta tespit imkânı sağlar.

Pasif sonar modunda ise sistem ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin tespiti amaçlı kullanılır. DÜFAS’a, muadillerinden farklı olarak, HIZIR Torpido Karşı Tedbir bileşenleri de entegre edilebilmekte olup Sistem, düşman platformlardan atılan torpidoların bertaraf edilmesi için uygulanacak en uygun karşı tedbir taktiğini ve gemi kaçış manevralarını kullanıcıya önerir.

Bu sayede sistem, aktif sonar yeteneğine ek olarak, HIZIR Sistemi özelliklerini de bünyesinde barındıran bir torpido karşı tedbir sistemi haline gelmekte ve komple bir çözüm sunabilmektedir. Bir torpido algılandığında sistem karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokmakta ve tehdidi bertaraf ederek güvenli şekilde kaçmaya olanak sağlamaktadır.