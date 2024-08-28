ASELSAN Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılıyor! Amerikalılar şaşkın: 6 ülke tercihi ,S-400 tedariki, F-35 savaş uçakları tedariki

ABD merkezli iş dünyası Türkiye'nin kısa sürede Endonezya ve Malezya'ya çok sayıda ihracat yaptığına dikkat çekerek, savunma ilişkilerinin giderek geliştiğine dikkat çekerken Türkiye'nin kalkanı ASELSAN Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılıyor!

ASELSAN, havacılık ve savunma alanındaki ileri teknolojilerini tanıtmak amacıyla 3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılacak. Bu etkinlikte şirketin yenilikçi aviyonik ve savunma sistemleri sergilenecek. ASELSAN’ın uluslararası alanda teknoloji ve uzmanlık paylaşma fırsatı sunan bu fuar, sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyenler için de önemli bir platform oluşturacak.

ABD yerine Türkleri seçiyorlar! 6 ülke tercihini Türkiye'den yana kullandı! Türk donanmasına dev teslimat. ABD hükümeti Türk Donanması için 94 adet RIM-116 füzesinin satışını onayladı.

FÜZE ADA SINIF KORVETLERE KONUŞLANDIRILACAK

Paket ayrıca taşıma ve depolama konteynerleri ile Türk Deniz Kuvvetleri için RAM-System GmbH (RAMSYS) adına ABD Donanması RAM Program Ofisi’nden teknik verileri de kapsıyor. Naval News yorum ve transfer takvimi için RAMSYS’ye ulaştı ancak şirket yorum yapmayı reddetti. Füzeler Türk Donanması’nın ADA sınıfı korvetlerinde konuşlandırılacak ve bu korvetler öz savunma yeteneklerinin bir parçası olarak RAM nokta savunma füze sistemi ile donatılacak.

Başlangıçta sistemin İ sınıfı fırkateynlere yerleştirilmesi planlanıyordu, ancak ABD yaptırımlarının uygulanmasının ardından Türk savunma sanayii bunun yerine TCG İstanbul‘a yerli Gökdeniz 35 mm yakın mesafe silah sistemi (CIWS) monte etmeyi tercih etti. Türk su üstü muhariplerinin nokta savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ASELSAN GÖKSÜR, ROKETSAN ise Levent nokta savunma füze sistemleri üzerinde çalışıyor.

BİRDEN FAZLA TEHDİDİ VURUYOR

Fırlatıldığında ek bir yönlendirme gerektirmeyen pasif radyo frekansı ve kızılötesi güdüm tasarımı, aynı anda birden fazla tehdidi vurmak için yüksek ateş gücü sağlar. Füze, sürekli gelişen gemi savar füzeleri, helikopterler, uçaklar ve su üstü gemileri tehdidinin önünde kalabilmek için sürekli olarak geliştirilmektedir. Sistemde AIM-9 Sidewinder havadan havaya füze gövdesi, harp başlığı ve roket motoru, Sidewinder’dan türetilmiş lazer atımlı yakınlık tapası, FIM-92 Stinger’dan bir kızılötesi arayıcı başlık ve ABD Donanması’nın RIM-66/67 Standart füzesinden türetilmiş bir temas tapası kullanılmaktadır.

İşte merak edilen o haberlerin detayları....

Yerli ve milli savunma sanayi için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Türkiye, dünya basınındaki yerini korumaya devam ediyor. Bu kez de The Eurasian Times gazetesi Türkiye'nin savunma alanında attığı adımları mercek altına aldı. İslam ülkelerinin ABD yerine Türkiye'yi seçtiklerinin özellikle altını çizilirken Pakistan, Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Maldivler ve Suudi Arabistan'ın silah tedariki konusunda Ankara'ya ihtiyaç duyduğunun özellikle altı çizildi.

Türkiye: 2,5 milyar dolar ödenen S-400’ler ile ilgili haber

Türkiye’nin Rusya’dan 2,5 milyar dolar ödeyerek aldığı ve bu nedenle F-35 projesinden de atıldığı S-400’lerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Cumhuriyet’ten Doğa Öztürk’ün aktardığı Ankara kulislerindeki iddialara göre depoda bekletilen S-400 hava savunma sistemleri, F-35 pazarlığında yeniden gündeme geldi. İktidarın 1 filo F-35 ve 1 filo F-35B istediği öne sürüldü. ABD basını ise Türkiye’nin S-400’leri Pakistan ve Hindistan’a satabileceğini yazdı.

Haberin ilgili bölümleri şöyle: “Kulislere göre Türkiye; F-35 programına tekrar katılmak için ABD’nin koşulu olan S-400 sorununu çözmek amaçlı bir teklifi masaya getirdi. Cumhuriyet’in ulaştığı ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden üst düzey bir yetkili ise iddiaları yalanlamadı ve “Top artık Türkiye’nin sahasında. Türkiye’nin F-35 alımına ilişkin gereklilikler iyi bilinmektedir.” ifadelerini kullanarak Washington’ın F-35 satışına yönelik şartlarını anımsattı.

ABD, S-400 hava ve füze savunma sistemi tedariki sebebiyle 2018’de Türkiye’ye yaptırım getirerek F-35 savaş uçağı teslimatlarını askıya almıştı. Türkiye için üretilen 6 adet F-35A savaş uçağı, o tarihten beri depolarda tutuluyor. Lockheed Martin tarafından üretilen bir adet F-35’in maliyetinin ise ortalama 130 milyon dolar olduğu basına yansıyor. Öte yandan Türkiye’nin F-35 programına tekrar dahil edilmesi için “S-400’lere bir çözüm bulması gerektiği” koşulu ABD tarafından uzun zamandır öne sürülürken Ankara’nın Rus hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye satabileceği şeklindeki görüşler Amerikan basınında yankı bulmaya devam ediyor.

ABD merkezli Forbes dergisinde Türkiye’nin “Rusya’yı da kızdırmadan S-400’leri üçüncü ülkelere satabileceğine” ilişkin bir makale yayımlandı. “Pakistan veya Hindistan, Türkiye’nin Kullanılmayan Rus S-400 Füzelerini Neden İsteyebilir?” başlıklı makalede eski Bakan Cavit Çağlar’ın “Pakistan ve Hindistan, Türkiye’nin beş yıl önce teslim aldığı ancak kullanmadığı bu füzeleri, farklı nedenlerle olsa da edinmek isteyebilir.” sözlerine atıf yapıldı.”