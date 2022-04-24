Aselsan lazer silahını güçlendiriyor

Firma tarafından 2017’de Faz-1 çalışmaları kapsamında Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç üzerinde fiber lazer kaynağına sahip ön prototip niteliğinde mobil sistem geliştirildi. 2020’de daha yüksek güçte fiber lazer kaynağı ve yeni hassas stabilize yönlendirici entegrasyonu yapılarak prototip sistem oluşturuldu. Ayrıca Faz-1 lazer silah sisteminin İhtar Anti-Drone Sistemi’yle entegrasyonu sağlandı. Saha denemelerinde İhtar’dan gelen radar izine angajman olanağı tanınıp 750 metre mesafeye kadar mini ve mikro İHA’lar etkisizleştirildi. 2022’nin ilk 6 ayında çalışmaların Faz-2 aşamasının tamamlanması planlanıyor. Bu çerçevede İhtar unsurlarına sahip lazer silah sistemi geliştirme faaliyetlerine hız veriliyor. İlerleyen süreçte sistemin gücünün arttırılması, yeni nesil ateş idare cihazıyla (AİC) entegre kuleler geliştirilmesi planlanıyor.

Modüler yapıda olacak ürünün İhtar ve ‘sabit tesis üs bölgesi yakın savunma sistemine’ (STÜBYSS) efektör olarak eklenmesi amaçlanıyor. Lazer silah kulelerinin yeni nesil AİC’le birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi, sürü İHA saldırılarında her bir kulenin ayrı bir hedefi imha etmesine imkân veriyor.