ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılış için hazır

Altunyaldız, “Gerek tasarlanışı gerekse de yapımıyla bir model yatırım olan AKSS, inanıyorum ki kısa zamanda savunma sanayiimizin yeni nesil üretiminde göz dolduracak” diye konuştu. Altunyaldız, toplam 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip fabrikanın mühendislik ve tasarım alanında görev yapan bin 220 kişiye istihdam sağlayacağını aktardı. Personelin nitelikli Ar-Ge projelerinde görev alacağını vurgulayan Altunyaldız, AKSS’nin güvenli bilişim teknolojileri (IT) yapılarına da uyumlu şekilde tasarlandığına da dikkati çekti.