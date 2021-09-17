ASELSAN Konya, kapılarını öğrencilerine açtı

ASELSAN Konya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni (MTAL) tercih eden 60 öğrenciye fabrikada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, şöyle konuştu: “Yerli kaynakları değerlendirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda Konya’da Elmalı Makine ve Simya Hidrolik ile ASELSAN Konya mühendislerinin katkısıyla namlu doğrultma tezgâhı üretimi tamamlandı, kullanıma hazır hale geldi. Bugünlerde tesisimize gelmesini bekliyoruz. Sanlab firmasının hareketli simülatörü ile Akım Metal’in üretimi ‘CY’ eksenli torna projemizin imalatı da tamamlandı. O da kısa süre içerisinde şirketimize gelecek. Yerli üreticilerimizi ve sanayimizi desteklemek çok önemli, biz de bu kapsamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” MTAL’i tercih eden öğrencilere başarı dileyen Işık, “ASELSAN Konya, bir marka. Gençlerimiz ve ailelerine amacımızı doğru anlatabilmişiz. Bu aşamada gönül birliğiyle ülke menfaatlerine hizmet etmek için kendilerini de çok istekli görüyoruz. Bu da onun işareti. Biz de elimizden geleni yapacağız. Okulları bittikten sonra yetişmiş bireyler olarak topluma karışmalarını hedefliyoruz” dedi.