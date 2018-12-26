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ASELSAN ile SSB arasında 500 milyonluk anlaşma

ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamasına göre, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 502 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:59
ASELSAN ile SSB arasında 500 milyonluk anlaşma

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 502 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, “ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında güvenlik sistemleri konusunda 501 milyon 669 bin 519 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır” denildi. Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:59
  1. ASELSAN
  2. Savunma Sanayii Başkanlığı
  3. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

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