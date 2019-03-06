ASELSAN ile SSB arasında 149,6 milyon TL'lik sözleşme
ASELSAN, Termal El Dürbünü Tedariki Projesi kapsamında 149 milyon 607 bin 500 lira tutarında sözleşme imzaladı06 Mart 2019 Çarşamba 17:15
İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında toplam bedeli 149 milyon 607 bin 500 lira tutarında bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile SSB arasında Termal El Dürbünü Tedariki Projesi kapsamında 149 milyon 607 bin 500 lira tutarında bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların, 2020-2022 arasında yapılacağı kaydedildi.
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