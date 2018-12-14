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ASELSAN-HAVELSAN’dan ‘DİMDEG’ sözleşmesi

ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı ile Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. AŞ arasında DİMDEGsözleşmesi imzalandı.

14 Aralık 2018 Cuma 15:08
ASELSAN-HAVELSAN’dan ‘DİMDEG’ sözleşmesi

ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı ile Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. AŞ arasında, yeni bir iş sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı ile Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. AŞ arasında Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) Projesi ile ilgili olarak ASELSAN’ın payı 19 milyon 500 bin avro ve 86 milyon lira tutarında olmak üzere bir sözleşme imzalandığı bildirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:08
  1. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  2. ASELSAN
  3. HAVELSAN
  4. Sefine Denizcilik

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