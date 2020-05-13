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ASELSAN geliştirmişti! Bir cinayet onunla aydınlatıldı

Savunma Sanayi Başkanlığı projeleri kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi sayesinde güvenlik güçleri bir cinayeti aydınlığa kavuşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:14:00 - 2020-05-13 15:31:02

21 Ocak'ta Kocaeli TEM otoyolunda temizlik işçilerinin bulduğu bir cesetten yola çıkan güvenlik güçleri, araçların otoyolda geçirdiği süreleri inceleyerek şüpheli bir aracı yakın markaja aldı.

Şüpheli aracın bilgilerine KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi sayesinde ulaşan ekipler, araç sahibini Çorum'da yakalayarak gözaltına aldı.

KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi ASELSAN tarafından geliştirilip üretilmişti.

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