ASELSAN geliştirdi... TSK'yı "Gezgin" konuşturacak!

Taktik sahada ateş desteği, manevra kontrol, istihbarat/elektronik harp, hava savunma ve lojistik destek gibi farklı haberleşme servisleri ve cihazlarının bir arada kullanılmasını gerektiren komuta kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı icrası gerekiyor. Bu da ancak taktik sahadaki hızlı ve güvenilir bilgi aktarımıyla sağlanabiliyor.

Ufuk ötesi haberleşmeye imkan sağlaması ve coğrafi koşullardan çok az etkilenmesi nedeniyle uydu haberleşme sistemleri, diğer haberleşme vasıtalarının olmadığı veya yeteneklerinin sınırlı kaldığı durumlarda etkin kullanılıyor.

Operasyonel ihtiyaçların karşılanması açısından kritik öneme sahip bu sistemler, askeri birliklerin vazgeçilmez haberleşme araçları arasında yer alıyor.

ASELSAN başta uydu haberleşme sistemleri kara platform çözümleri olmak üzere farklı ihtiyaçlar için yüksek teknolojiye dayalı çözümler üretiyor.

Bu sayede, her türlü coğrafi koşulda ve taktik operasyonda, sahadaki askeri birliklerle bağlı bulunulan komuta merkezlerinin, karargahlarla savaş alanındaki komutanlıkların taktik ihtiyaçlarını karşılamak, komuta kontrol sistemlerinin birer parçası olan emniyetli ve hızlı ses, görüntü ve veri haberleşmesi yapmak mümkün oluyor.

Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Tatbikatı'nda, kabul faaliyetleri Kasım 2021’de tamamlanan X-Bant Uydu Muhabere Sistemi'nin (TUMSİS) ilk Gezgin Uydu Terminali kullanıldı. Tatbikat faaliyetleri kapsamında ASELSAN Macunköy yerleşkesinden hareket halinde görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen Gezgin Uydu Terminali, Otokar tarafından üretilen Cobra II 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç üzerine entegre edildi.

Terminalle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine hareket halinde uydu haberleşme kabiliyetine sahip ilk kara aracı kazandırıldı.

Araç üzerine monte edilen anten otomatik olarak seçilen uyduya yönlenebiliyor ve hareket halinde IP tabanlı, açık ve/veya kapalı ses, veri, video telekonferans ve faks haberleşmesi gerçekleştirilebiliyor.