ASELSAN geliştirdi! TSK'nın envanterine girdi

Milli Savunma Bakanlığından, ASELSAN tarafından geliştirilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Silah Tespit Radarı'nın (STR) muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterine giren Silah Tespit Radarı işlemlerden başarıyla geçti.

Söz konusu radar hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilen Silah Tespit Radarı hakkında yapılan açıklamada, "Muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanteri giren Silah Tespit Radarı'ndan ilk teslimatın muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. ASELSAN tarafından milli imkânlara geliştirilen Silah Tespit Radarı, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek olan Silah Tespit Radarı, kolay kurulum, özgün tasarım, sayısal hüzme oluşturma bakımından benzerlerine fark atarak, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibini de yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Gelişmiş sinyal ve veri işleme algoritmaları açısından oldukça hızlı olan radar, ayrıca gerekli atışın hedef noktasından sapma miktarı hesaplanarak atış tanzimi için atış yapan birliklere geri besleme yapılmaktadır.

ASELSAN Silah Tespit Radarı, düşman unsurlar tarafından gerçekleştirilen havan, top ve roket atışlarını tespit ederek atım ve düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan yüksek teknoloji bir radar sisteme sahip.

Radar tarafından tespit edilen silah atım yeri anında ateş destek silahlarına aktarılmakta ve karşı atış yapılarak düşman unsurların imha edilmesi hedeflenmektedir. Dost birlikler tarafından gerçekleştirilen atışlar izlenerek düşüm noktası hesaplanmakta, ayrıca gerekli atışın hedef noktasından sapma miktarı hesaplanarak atış tanzimi için atış yapan birliklere geri besleme yapılabiliyor.

Kaynak: star.com.tr