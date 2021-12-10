  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ASELSAN geliştirdi! TSK'nın envanterine girdi
Teknoloji

ASELSAN geliştirdi! TSK'nın envanterine girdi

Milli Savunma Bakanlığından, ASELSAN tarafından geliştirilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Silah Tespit Radarı'nın muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 21:59:00 -
ASELSAN geliştirdi! TSK'nın envanterine girdi

Milli Savunma Bakanlığından, ASELSAN tarafından geliştirilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Silah Tespit Radarı'nın (STR) muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterine giren Silah Tespit Radarı işlemlerden başarıyla geçti.

Söz konusu radar hakkında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilen Silah Tespit Radarı hakkında yapılan açıklamada, "Muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanteri giren Silah Tespit Radarı'ndan ilk teslimatın muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. ASELSAN tarafından milli imkânlara geliştirilen Silah Tespit Radarı, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek olan Silah Tespit Radarı, kolay kurulum, özgün tasarım, sayısal hüzme oluşturma bakımından benzerlerine fark atarak, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibini de yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Gelişmiş sinyal ve veri işleme algoritmaları açısından oldukça hızlı olan radar, ayrıca gerekli atışın hedef noktasından sapma miktarı hesaplanarak atış tanzimi için atış yapan birliklere geri besleme yapılmaktadır.

ASELSAN Silah Tespit Radarı, düşman unsurlar tarafından gerçekleştirilen havan, top ve roket atışlarını tespit ederek atım ve düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan yüksek teknoloji bir radar sisteme sahip.

Radar tarafından tespit edilen silah atım yeri anında ateş destek silahlarına aktarılmakta ve karşı atış yapılarak düşman unsurların imha edilmesi hedeflenmektedir. Dost birlikler tarafından gerçekleştirilen atışlar izlenerek düşüm noktası hesaplanmakta, ayrıca gerekli atışın hedef noktasından sapma miktarı hesaplanarak atış tanzimi için atış yapan birliklere geri besleme yapılabiliyor.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...
Ekonomi

MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin konuştu. Asmalı, “Bir i..
Sözde emekçiler ‘fabrikatörlerin’ sözcüsü oldu! Maskeleri düşüren tablo
Medya

Sözde emekçiler ‘fabrikatörlerin’ sözcüsü oldu! Maskeleri düşüren tablo

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında sözde emekçi gazetesi olan Evrensel'in 'Son stenti taktık' haberi ele alındı. Programda 2..
Gece gündüz İslam'a dil uzatan bu adam için yetkililer ne zaman harekete geçecek?
Medya

Gece gündüz İslam'a dil uzatan bu adam için yetkililer ne zaman harekete geçecek?

Sosyal medya hesaplarından sözde mizah videosu yayınlayıp, İslam dini ile kendince alay eden Onur Babacan, yine haddi aşan ifadeler kullandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay