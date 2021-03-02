ASELSAN geliştirdi! Tam not aldı

ASELSAN'ın geliştirdiği sistemler, BOTAŞ petrol ve doğal gaz şebekelerinde yerini almaya başladı.

Şirket, köklü mühendislik birikimini yenilikçi yaklaşımlarla değerlendirerek enerji sistem çözümleri üretiyor. Bu kapsamda üretim, iletim, dağıtım, tüketim ve yönetim alanlarını kapsayan enerji sistemleri alt başlıklarında, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak, küresel pazarda yer alan paydaşların ihtiyacını giderecek verimli, güvenilir ve ekonomik ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

ASELSAN'ın enerji altyapılarına yönelik geliştirdiği çözümler arasında Milli Akıllı Şebeke Yönetimi Sistemi, Milli Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), yenilenebilir enerji kaynak alanları için güç dönüşüm ve enerji depolama yönetimi sistemleri yer alıyor.

ASELSAN bünyesinde geliştirilen Akıllı Şebeke Sistemleri bileşenleri son olarak BOTAŞ petrol ve doğal gaz şebekelerinde kullanılmaya başlandı.

BOTAŞ'ın ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı SCADA Temin ve Tesisi Projesi imzalandı.

Proje kapsamında geliştirilen yerli SCADA sistemi, Yapracık'ta bulunan BOTAŞ Doğal Gaz İşletme Müdürlüğü'ne kuruldu. Geliştirme süreci devam eden ve teslimatı bu yılın ikinci yarısında yapılacak ASELSAN SCADA sistemi, test amaçlı olarak kurulduğu doğal gaz şebekesinde haberleşme gereksinimlerini ve veri alışverişini başarılı şekilde sağladı.

Halihazırda manuel olarak kontrol edilen ve Türkiye'nin en eski ham petrol boru hattı olan Batman-Dörtyol hattına, Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı SCADA Temin ve Tesisi Projesi kapsamında yıl sonuna kadar ASELSAN SCADA sistemi ve ARTU cihazları kurulacak.

SCADA ile tesis ve işletmedeki tüm birimler otomatik izlenip kontrol edilebilecek, veri toplama, bunların kaydı ve saklanması işlemleri gerçekleştirilecek.

ASELSAN Akıllı Şebeke Sistemleri kapsamında geliştirilen ARTU-Gelişmiş Uzak Uç Birimi cihazları da BOTAŞ altyapılarında kullanılmaya başlandı.

ITP Ham Petrol Hattı üzerindeki Hasandede Katodik Koruma İstasyonu ile Ankara Suyugüzel Doğal Gaz Hat Vanası İstasyonu'na kurulan ARTU cihazları ilgili şebekelerde izleme ve kontrol faaliyetlerini başarılı şekilde yerine getirirken, mevcut SCADA'lara veri aktararak performans olarak da BOTAŞ'tan tam not aldı.

ASELSAN bünyesinde geliştirilen Akıllı Şebeke Sistemleri ve bunların bileşenleri ile BOTAŞ altyapılarının güvenli ve etkin şekilde görev yapması sağlanacak.