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Aselsan dünya sahnesinde yerini alacak

Türkiye’nin milli savunma sanayinde gururu olan Aselsan, dünyada saygın yeri bulunan IAA Ticari Araçlar (IAA Commercial Vehicles) Fuarı'na katılacak.

18 Eylül 2018 Salı 17:11
Aselsan dünya sahnesinde yerini alacak

Aselsan, otomotiv ve yan sanayi konusunda dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan IAA Ticari Araçlar Fuarı'na katılacak.

Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre, firma, ticari araç fuarları arasında dünyada saygın yeri bulunan ve 20-27 Eylül'de Almanya'nın Hannover şehrinde gerçekleşecek IAA Ticari Araçlar (IAA Commercial Vehicles) Fuarı'nda, elektrikli çekiş ve kontrol sistemlerini sergileyecek.

Aselsan, bu sene 67'ncisi düzenlenecek fuarda elektrikli hareketlilik çözümleri konusunda kendi geliştirdiği imkan ve kabiliyetlerini ziyaretçilere ve uluslararası sektör temsilcilerine tanıtma imkanını yakalayacak.

Firma, şehir içi toplu ulaşım için tasarlanan elektrikli otobüs çözümü konusunda diğer üreticilerle aynı ortamda iş birliği fırsatlarını değerlendirme ve inovatif çözümler geliştirme konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:11
  1. ASELSAN
  2. Almanya
  3. IAA Ticari Araçlar

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