ASELSAN ALP 300-G sistemine ilişkin detay dikkat çekti: Erken İhbar Radarı teslimatına başladı! Bakın ne?

ASELSAN, ALP 300-G Taşınabilir Erken İhbar Radarı Sistemi (TEİRS)’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik teslimatlarına başladı.

Bugün ASELSAN’ın Gölbaşı tesislerinde gerçekleşen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu Başta olmak üzere çok sayıda kurum kuruluş temsilcisi katıldı.

Toplantıda proje hakkında bilgi veren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, İlk ALP 300-G Sisteminin geçici kabul testlerinin tamamlanarak kendi mevzisinde aktif olarak çalışmaya başladığını açıkladı. İlgili hava sahasını tam bir kapsama ile gözleyen ALP 300-G ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının farkındalık gücünün çok daha üst bir noktaya taşındığını belirten Akyol, “Üretilecek diğer sistemleri ile ALP 300-G Türkiye’nin Erken İhbar gücünü oluşturacaktır” dedi.

Bakan Güler: “Tehditleri önceden algılayan sistemler hayati öneme sahiptir”

Tören kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar, konuşmasında Erken İhbar Radarı’nın önemine vurgu yaptı. Bakan Güler, “Gelişen harp teknolojisi ile asimetrik risk ve tehditler, savunma ve güvenlik doktrinini sürekli değiştirmektedir. Dolayısıyla artık geleneksel askerî tedbirlerin yanı sıra / en modern teknolojiye dayalı modern savunma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda, tehditleri erkenden tespit edip algılayan / ve karşı reaksiyon üreterek etkisiz hale getirebilen radar sistemlerinin varlığı, hayati öneme sahiptir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özellikle erken ikaz radar sistemleri;

– Uçaklar ve diğer hava hedeflerinden / balistik füzelere kadar, geniş tehdit yelpazesini tespit edebilmekte ve menzilleri nispetinde etkisiz hale getirebilmekte,

– Bu yönüyle de ülkeler için muazzam bir savunma imkânı sunmaktadırlar.

Bunun bilinciyle, Türkiye olarak gerekli çalışmaları başlattık ve neticede Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Aselsan, yıllardır büyük bir gayretle üzerinde çalışarak erken ikaz radar sistemini üretmeyi başardı.

Bu yeni nesil radar sistemimiz: Türkiye’nin en uzun menziline sahip olması / erken ihbar yeteneği / hızlı kurulum ve toparlanma gibi etkin hareket kabiliyeti ile / kendi klasmanında en donanımlı özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Yüksek operasyon becerisine sahip bu radarımız sayesinde;

– Çok yönlü tehditlerin, önceden tespit ve takibini hızlı bir şekilde yapacak,

– Böylece tehditlere karşı uzun menzilde etkin bir şekilde mukabele ederek ülkemizin savunma yeteneklerini büyük ölçüde artıracağız.

Ayrıca personelimizin etraflıca bilgi sahibi olması, hızlı karar alarak icraata yönelmesi bakımından da radarımız, ordumuza önemli bir üstünlük sağlayacaktır.” açıklamasında bulundu.

ALP 300-G Taşınabilir Erken İhbar Radarı Sistemi (TEİRS)

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yönetiminde ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen ilk uzun menzilli yerli ve milli erken ihbar radar sistemi olan Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi (ALP 300-G), AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum toplanma yapılabilen yeni nesil S-Bant bir radar olarak öne çıkıyor.

Sahip olduğu yeni nesil radar algoritmaları, sayısal anten mimarisi, elektronik huzme yönlendirme yeteneği ve bütün anten yüzeyine dağıtılmış GaN yapıya sahip gönderme alma modülleri sayesinde tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor. Sistem ayrıca sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost düşman tanıma alt sistemi ile de emsallerinin ötesine geçiyor. Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla TEİRS sistemi tek bir radar gibi davranıyor ve sistem bu sayede görünmeyeni görünür hale getirebiliyor.

Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ile geçici kabul testleri öncesinde enstalasyon, entegrasyon, performans ve süreklilik testleri icra edildi. Bu testler sırasında ALP 300-G ile Türkiye’nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarları ile gözlenen hedef tespit menzillerinin çok ötesinde hedef tespiti yapılabildiği gözlendi.