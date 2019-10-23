ASELSAN 20 ülkeye silah ihracatı yapıyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Görgün, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde düzenlenen kariyer sohbetinde yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın 4 bin 500 çalışanının Ar-Ge'de görev yaptığını ve çalışanların yüzde 60'a yakınının mühendis olduğunu söyledi. Görgün, stabilize silah sistemleri konusunda da iyi konumda bulunduklarını belirterek, “Stabilize silah sistemlerinde ASELSAN şuan 20'ye yakın ülkeye silah ihraç eder durumda. Kendini ispatlamış, kanıtlamış, güvenilir ürünler teslim eden bir kurumuz. Bunu da gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle kara ve deniz sistemleri için tekerlekli ve zırhlı araçlar için ortamdan bağımsız olarak aracın veya platformun maruz kaldığı her türlü coğrafik engel veya coğrafik şartlara rağmen hedefini tam isabet vurabilen stabilize silah sistemleri Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığımızda üretiliyor. Bununla birlikte 11 farklı ülkede ya ortaklığımız ya iştirakimiz yada ofisimiz var. ASELSAN bugün 64 ülkeye ihracat yapıyor” dedi.

Dünyada 52.sıradayız

Halka açık bir şirket oldukları için 3'er aylık dönemlerde bilançolarını açıkladıklarını belirten Haluk Görgün, “Geçen yılı 1,8 milyar dolar ciroyla kapattık, bu yıl Allah nasip ederse bunun çok üzerinde olacak. Dünyada savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 100 şirketi Defense News Top listeliyor. ASELSAN şuanda 52. sırada, çok kısa sürede Allah nasip ederse ilk 50 içinde olacak, daha ileri seviyelere de gelecek” diye konuştu.