0553 313 94 23

ASELSAN 20 ülkeye silah ihracatı yapıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, stabilize silah sistemleri konusunda da iyi konumda bulunduklarını belirterek, şuan 20'ye yakın ülkeye silah ihraç eder durumda olduklarını açıkladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:22
ASELSAN 20 ülkeye silah ihracatı yapıyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Görgün, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde düzenlenen kariyer sohbetinde yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın 4 bin 500 çalışanının Ar-Ge'de görev yaptığını ve çalışanların yüzde 60'a yakınının mühendis olduğunu söyledi. Görgün, stabilize silah sistemleri konusunda da iyi konumda bulunduklarını belirterek, “Stabilize silah sistemlerinde ASELSAN şuan 20'ye yakın ülkeye silah ihraç eder durumda. Kendini ispatlamış, kanıtlamış, güvenilir ürünler teslim eden bir kurumuz. Bunu da gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle kara ve deniz sistemleri için tekerlekli ve zırhlı araçlar için ortamdan bağımsız olarak aracın veya platformun maruz kaldığı her türlü coğrafik engel veya coğrafik şartlara rağmen hedefini tam isabet vurabilen stabilize silah sistemleri Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığımızda üretiliyor. Bununla birlikte 11 farklı ülkede ya ortaklığımız ya iştirakimiz yada ofisimiz var. ASELSAN bugün 64 ülkeye ihracat yapıyor” dedi.

Dünyada 52.sıradayız

Halka açık bir şirket oldukları için 3'er aylık dönemlerde bilançolarını açıkladıklarını belirten Haluk Görgün, “Geçen yılı 1,8 milyar dolar ciroyla kapattık, bu yıl Allah nasip ederse bunun çok üzerinde olacak. Dünyada savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren 100 şirketi Defense News Top listeliyor. ASELSAN şuanda 52. sırada, çok kısa sürede Allah nasip ederse ilk 50 içinde olacak, daha ileri seviyelere de gelecek” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:22
  1. Malatya
  2. ASELSAN

YORUM YAZ

  • Magdur 66Magdur 6615 sa önce
    Yapıyorda hissesi yerlerde sürünüyo

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
  1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  10. Galatasaray'da Küfür krizi!
  11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
  28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
  29. Lübnan'daki Filistinlilere..
  30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi