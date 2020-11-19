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Ekonomi ASELSAN 1975 logolu ürünler satışa çıkarıldı
Ekonomi

ASELSAN 1975 logolu ürünler satışa çıkarıldı

ASELSAN 1975 logolu tekstil ve kırtasiye ürünlerinin de aralarında bulunduğu birçok ürün satışa sunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:05:00 -
ASELSAN 1975 logolu ürünler satışa çıkarıldı

Birbirinden farklı kategoride yer alan ürünler arasında görme ve işitme engelliler için de ayrı bir seri hazırlandı. ASELSAN 1975 mağazasından elde edilecek gelirler ASİL Derneği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. ASELSAN 1975 logolu ürünlerin satışı hem mağaza hem de internet üzerinden yapılacak. www.aselsan1975. com adresinden kredi kartıyla alışveriş yapılabilecek.

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